Vieira da Silva sobre o cartaz polémico. “Não me choca que contestem a preocupação com a natalidade”

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, reage na Renascença à notícia do polémico cartaz que celebra a baixa natalidade em Portugal.



Vieira da Silva não se mostra chocado com o “outdoor”, defende que é um debate que vale a pena fazer “com profundidade” e que Portugal tem de “vencer” o problema do envelhecimento da população.

“É evidente que as tendências demográficas que estamos a viver são muito negativas. Antes da crise, nasciam 100 mil crianças em Portugal e, agora, ainda não atingimos as 90 mil. Sempre foi um tema polémico. A mim não me choca que as pessoas contestem a validade desta preocupação com a natalidade”, afirma o governante.

Vieira da Silva refere que há razões de “natureza ambiental e civilizacional que podem militar a favor de uma abordagem mais chocante”, de redução do número de nascimentos no mundo, e tem ouvido especialistas portugueses que “contestam o dramatismo que por vezes se coloca nesta quebra de natalidade”.

“Acho que esse debate é um debate que vale a pena ser feito com profundidade, mas que existe um desafio que a sociedade portuguesa tem que vencer, isso é indiscutível. Vamos viver nas próximas décadas um período em que a percentagem com mais de 75 anos ou mesmo com mais de 85 anos vai crescer muito significativamente e vai ser maior do que são os jovens de hoje. E isso levanta desafios complicados para qualquer sociedade”, alerta o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.