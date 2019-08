Recluso morre engasgado com pão na prisão de Santa Cruz do Bispo

A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais lamentou esta quarta-feira a morte de um homem que sofria de demência e se engasgou com pão na Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (Porto).

“A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) informa, com pesar, que um inimputável internado na Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (masculino) faleceu, pelas 09h30 desta manhã”, explicou o diretor de Serviços de Organização, Planeamento e Relações Externas da DGRSP.

Segundo a DGRSP, o homem que morreu e que estava internado na clínica da prisão tinha 55 anos e tinha, “para além de quadro demencial em fase avançada”, uma “doença grave do foro respiratório. “Após o pequeno-almoço, que como habitualmente foi tomado sob supervisão e auxílio de enfermeiro, [o internado] apoderou-se de um bocado de pão que tirou a outro internado, tendo-se engasgado com o mesmo”, lê-se na mesma nota.

A DGRSP indica que foram de imediato efetuadas manobras de auxílio e de reanimação por pessoal clínico do Estabelecimento Prisional e ativado o Instituto nacional de Emergência Médica, entidade que depois veio a “confirmar o óbito” no local. “Foram contactadas as competentes autoridades policiais que removeram o corpo, o qual virá a ser autopsiado tendo em vista o apuramento das causas da morte”.