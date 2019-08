​Número de alunos estrangeiros no ensino superior cresceu 48% nos últimos quatro anos

Veja também:

O número de estudantes estrangeiros no ensino superior aumentou cerca de 48% nos últimos quatro anos, anunciou esta quarta-feira o Gabinete do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.



Atualmente existem cerca de 50 mil alunos estrangeiros no ensino superior, que representam agora 13% do total de estudantes, pode ler-se no comunicado.

Por outro lado, assinala-se que "os últimos dados registados sobre a procura de estudantes internacionais mostram um aumento de 36% das candidaturas de alunos estrangeiros validadas pelas instituições de ensino superior", sendo que se registavam 7.507 candidatos a 18 julho de 2019, um crescimento apurado em comparação com igual período de 2018.

"Com base nas evoluções dos últimos anos, é expectável que a procura de estudantes internacionais continue a aumentar até ao final outubro, quando terminam as colocações desses estudantes", sustenta-se na mesma nota.

"É ainda de notar que o contingente de emigrantes aumentou, desde já, em 66%, tendo atingido 538 candidatos para iniciarem estudos no Ensino Superior em Portugal no ano letivo de 2019-2020 (enquanto eram 324 em 2018)", destacou ainda o Gabinete do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Os números oficiais assinalam também um crescimento no número de estudantes inscritos pela primeira vez em instituições de ensino superior públicas e privadas nos últimos quatro anos: de 87 mil, no ano letivo 2014/2015, para os 103 mil em 2018/2019.

Os resultados da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA) ao ensino superior serão divulgados a 9 de setembro.

O CNA ao ensino superior inclui ainda mais duas fases: a segunda entre 9 e 20 de setembro, a terceira de 3 a 7 de outubro.