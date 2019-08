Homem de 52 anos detido por agressões à mãe durante mais de 40 anos

Um homem de 52 anos foi detido pela PSP de Sintra por prática reiterada de crime de violência doméstica contra a mãe. Na última agressão, a idosa teve de receber tratamento e internamento hospitalar.

Em comunicado divulgado, o Comando Metropolitano de Lisboa avança que a detenção aconteceu na sexta-feira no âmbito de uma investigação e no cumprimento de mandado de detenção.

Segundo as autoridades, a idosa, de 82 anos, foi ao longo de 40 anos vítima de "agressões, injurias e ameaças" por parte do filho, pois desde muito cedo que este lhe exigia quantias monetárias para "alimentar os seus vícios".

O homem cumpriu recentemente uma pena de três anos de prisão efetiva, pelo mesmo crime, tendo saído em liberdade condicional em janeiro passado.

Tendo em conta que existia perigo de continuar com as agressões e, "sendo certo que tal comportamento resulta como evidente perigo de vida e integridade física da vítima", as autoridades detiveram-no.

Depois de presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste - Núcleo de Sintra, foi decretada a prisão preventiva ao suspeito.