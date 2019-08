​Fisco alerta contribuintes para emails fraudulentos

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alerta para a existência de mensagens de correio eletrónicas fraudulentas que usam o endereço "portal das finanças" e pedem aos contribuintes para não abrirem o 'link' que é sugerido.



"A Autoridade Tributária e Aduaneira tem conhecimento de que alguns contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico provenientes do endereço portaldasfinancas.3aqb9@.pt nas quais é pedido que se carregue num 'link' que é fornecido", refere a AT, avisando que "estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas".

No alerta de segurança publicado no Portal das Finanças (www.portaldasfinancas.gov.pt), a AT sublinha ainda que o objetivo destas mensagens fraudulentas "é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando no 'link' sugerido" e avisa que "em caso algum [o contribuinte] deverá efetuar essa operação".

Ao longo dos últimos anos, a AT tem feito vários alertas semelhantes depois de ter detetado ou de chegar ao seu conhecimento a existência de tentativas de ataques de 'phishing' (técnica de fraude 'online').

A mensagem fraudulenta que agora foi identificada refere a existência de um "débito" e utiliza terminologia que não é sequer habitual, como a referência de que "o email foi gerado durante o processo de emissão da fatura eletrónica para o lado negativo".