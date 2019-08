Trump visitou vítimas de tiroteio. Manifestantes gritam “faça alguma coisa”

O Presidente norte-americano encontrou-se esta quarta-feira, Dayton, no Ohio, com vítimas e socorristas de um dos tiroteios do último fim de semana. Donald Trump foi recebido por manifestantes que gritavam: “faça alguma coisa”.

Trump visitou o Hospital Miami Valley, onde os feridos do ataque de domingo, ocorrido numa das ruas mais populares da cidade, estão a receber tratamento.

O líder norte-americano foi recebido com protestos. Um grupo de manifestantes concentrou-se em frente ao hospital com cartazes onde se podia ler: “o ódio não é bem-vindo aqui” e “Acabem com este terror”.

Os manifestantes também responsabilizam Donald Trump pelo discurso agressivo, nomeadamente contra os imigrantes e as minorias.

Trump falou com alguns feridos e agradeceu o trabalho dos profissionais de saúde, de acordo com a porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham.

“Deus está a olhar por vocês. Quero que saibam que nós estamos sempre com vocês”, disse Trump, citado pela sua porta-voz.