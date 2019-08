Falso alarme força polícia a evacuar redação do jornal “USA Today”

Um falso alarme a dar conta de que um homem armado tinha entrado esta quarta-feira na redação do jornal “USA Today”, em McLean, no estado da Virgínia, levou a polícia a evacuar o edifício, localizado nos arredores de Washington DC, a capital dos Estados Unidos da América.

A informação inicial de que haveria um homem armado na sede do jornal foi inicialmente avançada pela polícia do condado de Fairfax através do Twitter.