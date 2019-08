Volta a Portugal faz minuto de silêncio por Bjorg Lambrecht

A sexta etapa da Volta a Portugal, esta quinta-feira, será precedida de um minuto de silêncio em memória de Bjorg Lambrecht, ciclista polaco que morreu na segunda-feira, na sequência de uma queda na Volta à Polónia.

Foi em nota no Facebook que a organização da 81.ª edição da prova anunciou a decisão. Após descanso, a sexta etapa arranca em Torre de Moncorvo e termina em Bragança, num percurso de 189,2 quilómetros.

Bjorg Lambrecht morreu após uma queda na terceira etapa da Volta à Polónia. O belga, de 22 anos, que era considerado uma das maiores promessas do ciclismo mundial, caiu e atingiu uma estrutura de betão à beira da estrada, a cerca de 30 quilómetros do final da tirada. Foi reanimado e transportado para o hospital, no entanto, acabou por não resistir aos graves ferimentos que sofrera.