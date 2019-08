Hector Sáez vence etapa. Gustavo Veloso cai

O espanhol Hector Sáez venceu a etapa da Volta a Portugal, que decorreu entre Torre de Moncorvo e Bragança. Gustavo Veloso, da W52-FC Porto, mantém a amarela apesar de ter sofrido uma queda nos quilómetros finais.

A etapa 6 ficou marcada pela chuva e pela fuga de um grupo de 11 ciclistas. O pelotão chegou com mais de quatro minutos de atraso.

Já dentro dos últimos três quilómetros deu-se uma queda na frente do pelotão que afetou grande parte da equipa do camisola amarela, W52-FC Porto. Jóni Brandão, da Efapel, não chegou a cair, mas também chegou com atraso.

A classificação geral não foi afetada pelas quedas, mas alguns ciclistas chegaram com queixas, incluindo o líder Gustavo Veloso.

É a segunda vitória da equipa Euskadi Murias.



A Volta a Portugal prossegue esta quinta-feira, com a sétima etapa: 156,2 quilómetros entre Bragança e Montalegre.



[em atualização]