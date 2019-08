Gonçalo Oliveira eliminado do Challenger de Manerbio

Gonçalo Oliveira foi eliminado, esta quarta-feira, na segunda ronda do Challenger de Manerbio, em Itália.

O número quatro do ténis português, número 264 do "ranking" ATP, tinha tido isenção da primeira ronda, devido ao estatuto de décimo cabeça-de-série. No entanto, frente ao italiano Andrea Pellegrino, 328.º do mundo, não foi capaz de impor o favoritismo e acabou por perder em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-4, em pouco mais de uma hora (1h08).

Continua em prova outro português, Frederico Silva, 277.º da hierarquia mundial, que defende o estatuto de 12.º pré-designado frente ao argentino Francisco Cerundolo, número 299 do "ranking".