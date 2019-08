Frederico Silva cai à primeira em Manerbio

O tenista português Frederico Silva foi eliminado, esta quarta-feira, na segunda ronda do Challenger de Manerbio, em Itália.

O número cinco nacional e 277 do mundo falhou a defesa do estatuto de 12.º cabeça de série perante o argentino Francisco Cerundolo, 299.º do "ranking" ATP. Frederico Silva ainda reagiu no segundo set, mas acabou por perder, ao cabo de 2h15, por 6-4, 3-6 e 6-1.

Termina, assim, a participação portuguesa no torneio italiano, visto que Gonçalo Oliveira também foi eliminado.