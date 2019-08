Vitória de Setúbal renova com Mathiola e dá-lhe cláusula de rescisão milionária

O Vitória de Setúbal comunicou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Rodrigo Mathiola.

O médio brasileiro, de 21 anos, prolongou o vínculo até 2024 e ficou com cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.

Em declarações ao site oficial do Vitória, Mathiola assumiu estar "muito feliz por renovar com o enorme Vitória" e agradeceu a todos no clube por lhe "darem esta oportunidade".

"É um sonho realizado. Agora, há que continuar a trabalhar bem e a evoluir a cada treino e a cada jogo. Sou mais um para ajudar a equipa alcançar os objetivos. Vou dar tudo para honrar sempre esta vitoriosa camisola”, sublinhou o médio.

Contratado ao Barra-SC, do Brasil, na temporada passada, Mathiola representou, no primeiro ano como sadino, a equipa de sub-23. Marcou três golos em 27 jogos e mereceu a subida à equipa principal, esta época.