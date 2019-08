Sá Pinto espera “um bom resultado” em Copenhaga

O treinador do Sp. Braga diz que os arsenalistas precisam de ser “inteligentes e estrategas” para derrotar o Brondby na Liga Europa.

Ricardo Sá Pinto lembra que o jogo, em Copenhaga, para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa “é o nosso primeiro jogo oficial”.

O novo técnico do Braga acrescenta que querem “um bom resultado, que nos permita levar a eliminatória para ser discutida em Braga e nos permita decidir a eliminatória a nosso favor em casa”.

“O Brondby tem mais oito jogos do que nós. Teremos de ser inteligentes e estrategas, mas teremos também que estar confiantes e saber aquilo que queremos. Sabemos onde vimos jogar e o valor do adversário”, acrescentou.

Segundo Sá Pinto, o Brondby “é uma equipa que em casa se galvaniza, tem um apoio fantástico do seu público que se transforma no 12.º jogador. Tem jogadores fortes, alas rápidos, criativos e móveis; dois centrais muito fortes, sobretudo nos lances ofensivos e laterais que se projetam bem no ataque. Gosta de um futebol de posse e apoiado”, referiu.

Na conferência de imprensa de antecipação da partida da Liga Europa, o técnico comentou ainda a contratação de Galeno, ao FC Porto.

“O Galeno não era uma necessidade porque temos muitos bons jogadores para essa posição, mas foi uma oportunidade para o clube contratar um jogador desta qualidade e não poderia deixar passar. Espero que venha motivado para ajudar. Estamos envolvidos em muitas competições e é como eu digo à minha equipa, todos vão ter a oportunidade durante a época”, disse.

O jogo entre o Brondby e o Sp. Braga está marcado para as 17h30 de quinta-feira, em Copenhaga.