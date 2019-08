Braga paga 3,5 milhões ao FC Porto por Galeno

O FC Porto vai receber 3,5 milhões de euros do Sporting de Braga pela transferência de Wanderson Galeno para os minhotos.

Em comunicado enviado, esta quarta-feira, à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Braga informou que vai pagar 3,5 milhões de euros, mais IVA (23%), em seis prestações. No total, o Braga despende 4,305 milhões no avançado brasileiro, de 21 anos.

A primeira tranche, de 500 mil euros, será paga a 30 de setembro. As restantes cinco prestações, de 600 mil euros, cada uma, serão pagas a 20 de outubro e 20 de fevereiro de três anos: 2020, 2021 e 2022.

O FC Porto fica, ainda, com 50% da mais-valia (lucro) de uma futura transferência de Galeno, bem como qualquer montante suportado ou imputado ao Braga a título de mecanismo de solidariedade.

Já se sabia que Galeno tinha assinado contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2024. O Braga revela, agora, que o extremo ficou, ainda, com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.