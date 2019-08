Braga arranca qualificação para a Champions com vitória

O Sporting de Braga entrou com o pé direito na fase de qualificação para a Liga dos Campeões feminina, esta quarta-feira, com uma vitória sobre as austríacas do Sturm Graz, por 2-0, em Riga, na Letónia.

São três pontos para as arsenalistas no arranque em Riga, onde decorrem todos os jogos do Grupo 7 de qualificação. Vanessa Marques, aos 37 minutos, e Shade Pratt, aos 77, marcaram os golos do Braga.

O Braga volta a jogar no sábado, às 16h00, diante do Apollon Limasso, do Chipre. O terceiro jogo é na próxima terça-feira, 13 de agosto, frente à equipa da casa, o Rigas FS. Para participar, pela primeira vez na sua história, na Liga dos Campeões, o Braga terá de vencer o grupo.