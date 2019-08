Trapp esteve no radar do FC Porto, mas é reforço do Eintracht Frankfurt

Kevin Trapp foi alvo do FC Porto, no entanto, é oficialmente reforço do Eintracht Frankfurt, a que esteve emprestado na temporada passada.

O emblema alemão anunciou, esta quarta-feira, a contratação ao Paris Saint-Germain do guarda-redes, de 29 anos, que assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até junho de 2024.

Trapp continua, assim, no clube a que esteve emprestado na última época e que já representara entre 2012 e 2015. Segundo a imprensa alemã, o Eintracht pagou cerca de sete milhões de euros ao PSG.

Kevin Trapp é internacional alemão e, entre 2015 e 2017, foi o dono da baliza do PSG. Pelos parisienses, ganhou um total de 14 títulos: três Ligas, três Taças de França, três Taças da Liga e cinco Supertaças.