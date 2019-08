O Real Madrid venceu, esta quarta-feira, os austríacos do Salzburgo, por 1-0, num desafio particular marcado pela estreia a marcar do reforço Eden Hazard.

Na Áustria, o treinador merengue, Zinedine Zidane, experimentou um esquema diferente em campo, assente em três centrais – Varane, Sérgio Ramos e Militão, ex-FC Porto.

James e Bale não foram convocados para este jogo particular.