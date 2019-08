Ochoa é o substituto de Marchesín no América

O Club América anunciou, durante a madrugada desta quarta-feira, a cotnratação de Guillermo Ochoa. O dono da baliza da seleção do México, de 34 anos, regressa ao clube que o lançou para a ribalta, para render o argentino Agustín Marchesín, que rumou ao FC Porto.

Oito anos depois de ter rumado ao Ajaccio, de França, Ochoa está de volta ao clube que o viu crescer. No site oficial, o América informou que chegou a acordo com o Standard de Liège, da Bélgica, que Ochoa representava, para a transferência definitiva do guarda-redes.

Ochoa foi formado no América e defendeu as redes do clube de Guadalajara durante oito temporadas, antes de rumar ao Ajaccio, onde ficou três épocas, para depois reforçar o Málaga. No clube espanhol, não conseguiu afirmar-se, mas o empréstimo ao Granada, na última época na La Liga, devolveu-lhe o tempo de jogo necessário. Nas duas últimas épocas, Ochoa representou os belgas do Standard de Liège.

"Memo" Ochoa é o 11.º jogador mais internacional de sempre pelo México, com 107 jogos. A última competição que disputou foi a Gold Cup, que "El Tri" venceu aos Estados Unidos, com Ochoa na baliza.