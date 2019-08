Léo Duarte deixa Jesus e reforça Milan

O Milan oficializou esta quarta-feira a contratação de Léo Duarte ao Flamengo.

O defesa-central de 23 anos já se tinha despedido do clube de Jorge Jesus há alguns dias.

Vai ser a primeira experiência de Léo Duarte no estrangeiro depois de quatro anos na equipa principal do Flamengo que. no entanto, mantém as mesmas cores: vermelho e negro.

Em itália, Léo Duarte vai encontrar dois portugueses: André Silva e Rafael Leão.

Jesus contratou, nas últimas semanas, para o Flamengo o defesa-central Pablo Mari.