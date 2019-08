Diego Forlán anuncia final da carreira

Diego Forlán anunciou, esta quarta-feira, a decisão de terminar a carreira de jogador de futebol, ao fim de 21 anos.

Foi com uma publicação no Facebook e numa entrevista à televisão uruguaia Telemundo, que o avançado, de 41 anos, comunicou o fim de "uma linda etapa". "Fecha-se uma linda etapa, cheia de grandes recordações e emoções, mas começará outra com novos desafios", escreveu o internacional uruguaio, na dita rede social.

Ne entrevista, Forlán assumiu que "gostaria de treinar o Peñarol e a seleção" do Uruguai e que a decisão de pendurar as chuteiras foi "difícil", no entanto, "sabia que algum dia iria chegar o momento".

O avançado tinha deixado os relvados em dezembro de 2016, após terminar contrato com os indianos do Mumbai City. Contudo, um ano depois, regressou ao futebol, para representar o Kitchee SC, de Hong Kong.

Para trás, deixa uma carreira de grande sucesso. Forlán completou a formação no Independiente, da Argentina, e jogou na equipa principal durante três épocas e meia, antes de chamar a atenção do Manchester United. Nos "red devils", passou outras três temporadas e meia, para depois rumar ao Villarreal.

As duas épocas e meia de Forlán no Submarino Amarelo impressionaram e levaram-no ao Atlético de Madrid, onde passou os melhores anos da carreira, tendo marcado 99 golos em 203 partidas e assumido o estatuto de ídolo. Ao fim de quatro temporadas,"Cachavacha" teve uma curta passagem pelo Inter de Milão, antes de rumar ao Brasil, para jogar no Internacional de Portalegre, já em fase final da carreira.

Forlán passou ano e meio no Brasil, antes de viajar para o futebol japonês, reforçando o Cerezo Osaka. Em 2016, regressou ao Peñarol, o clube do coração, onde iniciara a formação. Marcou oito golos em 34 jogos. A próxima paragem foi o Mumbai City, da Índia.

Forlán é o quarto uruguaio mais internacional de sempre, com 112 jogos. Marcou 36 golos, o que o coloca em terceiro na lista de maiores goleadores da seleção celeste, apenas atrás de Suárez e Cavani.

No currículo, Forlán fica com uma Copa América pelo Uruguai. A nível de clubes, uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia; uma Premier League, uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça inglesa pelo United; um campeonato uruguaio pelo Peñarol; e um campeonato e uma Taça de Hong Kong pelo Cerezo Osaka. Em 2010, levou o Uruguai ao terceiro lugar do Mundial, na África do Sul.