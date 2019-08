Governo anuncia serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas

Veja também:

O Governo anunciou esta quarta-feira serviços mínimos entre 50% e 100% para a greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias.

A paralisação começa na próxima segunda-feira, 12 de agosto, e não tem data para terminar.

Os serviços mínimos de 100% são para garantir o abastecimento de infraestruturas vitais, como portos, aeroportos de serviços prioritários, instalações militares, bombeiros e forças de segurança, funcionamento de hospitais, centros de saúde, entre outros, anunciou em conferência de imprensa o ministro do Trabalho e Segurança Social, Vieira da Silva.

A greve dos motoristas de matérias perigosas terá de garantir serviços mínimos de 75% para assegurar o funcionamento da rede de transportes públicos.

Para os postos de abastecimento normais, os serviços mínimos fixados pelo Governo são de 50%.

As explicações dos ministros

“Tendo em conta que se trata de um período específico do ano, com várias movimentações, e por ser uma greve marcada por tempo indeterminado, o Governo decretou um conjunto de serviços mínimos exigentes. Não pondo em causa esse direito à greve, mas assegurando que há capacidade para assegurar as condições mínimas e que a economia e a sociedade não são postas em causa”, declarou Vieira da Silva.



O ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, adiantou que o Governo está preparado para declarar o estado de emergência energética.

Como a Renascença avançou, o Governo decidiu avançar com esta medida ainda antes de a greve começar, ao contrário do que aconteceu em abril, de forma a poder pôr em prática a rede de abastecimento de emergência.

Na greve de abril, o decreto só foi publicado já com a paralisação em curso. Mas agora o Executivo antecipa esta medida excecional.

Entre essas medidas conta-se a constituição de uma rede de abastecimento de emergência, mas também a possibilidade de convocar funcionários públicos (como os militares) ou privados que tenham a devida habilitação para apoiar as operações de abastecimento de combustíveis que venham a ser necessárias.