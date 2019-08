INE

Desemprego cai para 6,3% no 2.º trimestre

07 ago, 2019 - 11:39 • Lusa

A taxa de desemprego no segundo trimestre do ano recuou para 6,3%, menos 0,5 pontos percentuais do que no trimestre anterior e menos 0,4 pontos percentuais em termos homólogos.