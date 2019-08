Benfica renova com o melhor marcador do Europeu de sub-19

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato de Gonçalo Ramos, que foi o melhor marcador do Europeu de sub-19, em que Portugal foi finalista vencido (perdeu com a Espanha), com quatro golos.

No site oficial, os encarnados revelaram que o médio/avançado, de 18 anos, prolongou o vínculo até 2024. Em declarações à BTV, Gonçalo Ramsos não escondeu a felicidade pelo voto de confiança do clube:

"É um prémio por todo o trabalho que tenho feito ao longo dos anos. Foi um caminho longo, com muito trabalho, muito sucesso e conquistas. Tem sido tudo muito bom e agora é continuar a fazer o meu trabalho."

Quanto a metas para o futuro, Gonçalo não escondeu que tem "o objetivo de chegar à equipa principal". Porém, está tranquilo e não tem pressa de queimar etapas. "Ainda tenho tempo para me preparar", sustentou.