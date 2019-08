Morreu Toni Morrison, a primeira afroamericana a ganhar um Nobel da Literatura

Morreu a escritora norte-americana Toni Morrison, a primeira afroamericana a ser laureada com o Nobel da Literatura. Tinha 88 anos.

Em comunicado enviado às redações nos EUA, a atual editora de Morrison, a Knopf, confirmou as notícias inicialmente avançadas por um amigo da escritora à Associated Press, informando que Morrison morreu na segunda-feira à noite, no Centro Médico Montefiore, em Nova Iorque.