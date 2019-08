Sporting vende vice-campeão da Europa ao Manchester City

O Sporting comunicou, esta terça-feira, que chegou a acordo com o Manchester City para a transferência de Félix Correia para os ingleses.

O anúncio foi feito no site oficial dos leões, sem detalhes adicionais sobre o negócio. Também não se conhecem os termos do contrato que o extremo português, de 18 anos, assinou com o campeão de Inglaterra.

O Sporting desejou "as maiores felicidades pessoais e profissionais" a Félix Correia, que é, já, internacional português de sub-19. Na última época, nos juniores do Sporting, marcou nove golos em 25 jogos.