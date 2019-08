Menezes Rodrigues dá voto de confiança a Keizer

De qualquer forma, Menezes Rodrigues acredita que Marcel Keizer "vai demonstrar que tem as qualidades suficientes para levar a equipa a bom termo" e atingir os objetivos do clube, esta temporada.

O antigo vice-presidente do Sporting considera que "não é boa ideia" colocar em causa o trabalho do holandês, que na segunda metade da última época "demonstrou que tem qualidades suficientes para gerir uma excelente equipa". Menezes Rodrigues opta, assim, por afastar o cenário de saída imediata de Keizer, algo que "não faria o mínimo de sentido".

Menezes Rodrigues dá voto de confiança a Marcel Keizer, em entrevista a Bola Branca , apesar da contestação de que o treinador do Sporting tem sido alvo, após perder, por 5-0, frente ao Benfica, na Supertaça.

Quanto ao campeonato, o antigo dirigente revela que tem muitas expectativas, desde que Keizer "utilize as tácticas ideais" para potenciar os jogadores.

Meneses Rodrigues "compreende a opção do treinador", que tenta, desta forma, "a recuperação psicológica" dos jogadores.

Os jogadores do Sporting têm, esta terça-feira, o primeiro de dois dias de folga dados por Marcel Keizer. Uma situação que estava prevista antes da derrota por 5-0 com o Benfica e que o holandês não alterou.

Um novo líder à altura

Menezes Rodrigues espera que, a acontecer a saída de Bruno Fernandes, a vaga deixada pelo capitão seja colmatada com um jogador de qualidade, also que considera importante para atacar todas as provas:

"O Bruno Fernandes é um excelente jogador, mais pela sua inteligência comportamental, que é evidente. É um líder, de facto, e faz muita falta nesse aspeto. Espero que seja substituído por um jogador equivalente, que tenha essa capacidade de liderar a equipa. É fundamental para a equipa funcionar bem."

O antigo vice-presidente leonino espera que "essa ideia feita de que muitas vezes acontece ser o protagonista e mais dez não aconteça no Sporting".