Vantagem competitiva para o Krasnodar? "Não faz diferença"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, acredita que o Krasnodar não tem vantagem na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, apenas por estar em competição há mais tempo, já com o campeonato russo a decorrer. Em conferência de imprensa, na Rússia, o técnico desvaloriza uma possível superioridade física do adversário.

"Eles têm mais três semanas de trabalho, e quatro jogos feitos, mas quando o árbitro apitar, estas situações não se vão notar. A equipa está preparada. A pré-época foi de grande exigência. São questões que não fazem a diferença. Preparámos o jogo e esperamos que as coisas corram da melhor forma, que é ganhar", começou por dizer.

Os dragões terão de disputar quatro partidas até chegar à fase de grupos, mas Sérgio encara a entrada na Liga dos Campeões como uma obrigação, dada a história do clube portista na competição.

"Estamos aqui por culpa própria, porque perdemos a Liga. Olhamos para as pré-eliminatórias com a obrigação de as passar. Somos o clube com mais presenças na fase de grupos. O Krasnodar é uma equipa competitiva, e vamos encontrar dificuldades, tendo em conta o que tem feito nos últimos anos e o investimento feito", explica.

Marchesín e Marega

O guarda-redes mexicano e o ponta-de-lança maliano não disputaram qualquer amigável na pré-temporada e juntaram-se ao grupo recentemente. Ainda assim, Sérgio é claro: podem ser opção. "Se não contasse com eles, não teriam vindo".

Sérgio Conceição não estará no banco, à semelhança do treinador do Krasnodar, ambos castigados. O técnico dos dragões fala em total confiança na equipa técnica. "É sempre melhor estar no banco, mas tenho confiança total. Estamos em completa sintonia e não haverá nenhum problema por eu não estar no banco".

O Krasnodar-FC Porto arranca esta quarta-feira, às 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.