"Desvalorizar o Krasnodar é o maior risco do FC Porto"

O maior risco que o FC Porto poderá correr na Rússia é desvalorizar o Krasnodar, adverte Rui Miguel, experiente médio de 35 anos, que na época 2011/2012 representou o emblema russo.

Numa entrevista a Bola Branca, Rui Miguel adverte para a qualidade do Krasnodar, que se apresenta na pré-eliminatória da Liga dos Campeões com mais ritmo competitivo que o Porto, e que ainda há poucos dias empatou a um golo em São Petersburgo, frente ao campeão Zenit.

“O facto de já ter feito quatro jogos para o campeonato e estar numa fase mais adiantada que o FC Porto é um mau prenúncio” avisa Rui Miguel, que, apesar deste senão, atribui á equipa de Sérgio Conceição o favoritismo numa pré-eliminatória cuja decisão pode ficar adiada para a segunda mão no Dragão.

Em Krasnodar, os jogadores do FC Porto vão enfrentar uma equipa que terá a seu lado “um estádio completamente cheio de adeptos fervorosos e que irão criar um ambiente bastantes hostil”, avisa.

Na mesma entrevista, Rui Miguel sublinha que as ausências, por lesão, do internacional russo Gasinskiy e do médio sueco Claesson, são contrariedades de peso para o técnico Murad Mesaev, num plantel em que figuram nomes como o do guarda-redes Kritciuk - que em Portugal já representou o Braga e o Rio Ave – e do brasileiro Kaio Pantaleão – que na época passada representou o Santa Clara.

A concluir, Rui Miguel diz esperar que Sérgio Conceição aposte em Marchesin no primeiro jogo oficial da época, apesar do pouco tempo de integração do guarda-redes argentino, que há poucos dias chegou do México, proveniente do Club América.

“Vai ser aposta e será a surpresa de Sérgio Conceição, que correrá poucos riscos, porque se trata de um guarda-redes que traz qualidade a esta equipa do FC Porto”, acentua Rui Miguel, jogador que, depois de várias passagens pelo estrangeiro e de três épocas consecutivas no Académico de Viseu, vai alinhar pelo Trofense no Campeonato de Portugal.

O Krasnodar-FC Porto está marcado para quarta-feira, às 18h00, e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.