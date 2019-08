Verão mete folga. Prepare-se para dias de chuva

O verão vai meter férias nos próximos dias a chuva vai fazer uma aparição fora de época em vários pontos do país, indicam as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Para quarta-feira, são esperados períodos de chuva e aguaceiros no Litoral centro e norte e mais para o interior, nos distritos de Guarda e Viseu, bem como no arquipélago dos Açores.

As temperaturas vão oscilar entre os 18 graus de mínima e os 25 de máxima no Porto, 18 e 29 em Coimbra, 20 e 28 em Lisboa e 20 e 30 em Faro.

Na quinta-feira, a chuva vai estender-se aos distritos de Lisboa, Santarém e à região de Trás-os-Montes. Nos Açores, o céu vai estar nublado e pouco nublado na Madeira.

O IPMA prevê que a chuva continue a cair na sexta-feira, mas no sábado o cenário é de céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de céu muito nublado na região Norte, sendo em geral muito nublado no litoral Norte e Centro até meio da manhã.