Mais de 270 homens e 12 meios aéreos combatem incêndio em Pampilhosa da Serra

Pelo menos 272 operacionais apoiados por 12 meios aéreos e 68 viaturas estavam, na tarde desta terça-feira, a combater um incêndio em Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra.

O fogo está a lavrar num zona de floresta na freguesia de Dornelas do Zêzere. De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra à Renascença, não há pessoas nem casas em risco.

O alerta foi dado às 14h22. Pelas 15h45, a mesma fonte indicou que alguns dos meios mobilizados ainda se estavam a deslocar para o local.



[em atualização]