Avião aterrou de emergência no Porto. Todos os passageiros saíram em segurança

Um problema técnico obrigou um avião da United Airlines a aterrar de emergência no aeroporto do Porto, minutos após a descolagem no mesmo local, confirmou fonte da ANA - Aeroportos de Portugal à Renascença.

O procedimento decorreu como previsto e o avião aterrou no Aeroporto Francisco Sá Carneiro por volta das 13h15, em “total segurança”, adiantou a mesma fonte, que não pôde especificar qual o problema técnico em causa.

O voo tinha como destino Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A operação do aeroporto não foi afetada e está normalizada, confirmou também a ANA.

