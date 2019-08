Jovem que atirou criança do 10º andar acusado de tentativa de homicídio

A justiça britânica vai acusar um jovem de 17 anos de tentativa de homicídio, depois de a polícia o ter detido por suspeita de atirado uma criança de seis anos de uma plataforma no 10.º andar no Museu Tate Modern, em Londres.

O adolescente terá de comparecer esta terça-feira no tribunal de menores de Bromley, avança a BBC.



A vítima encontra-se em estado crítico mas estável, depois de ter sido encontrada no telhado do 5.º da galeria de arte inglesa, no domingo.

A polícia confirmou que não existe ligação entre o suspeito e a criança.

A Tate Modern, galeria situada na margem do rio Tamisa e um dos lugares turísticos mais visitados do Reino Unido, foi imediatamente encerrada e os visitantes encaminhados para fora do edifício.

Várias pessoas foram ouvidas como testemunhas.