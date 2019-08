​Barack Obama critica líderes que “normalizam o racismo”

“É a raiz da escravatura e Jim Crow, do Holocausto, do genocídio no Ruanda e da limpeza étnica nos Balcãs. Não tem lugar na nossa política e na nossa vida pública. Está na altura da esmagadora maioria de americanos de boa vontade, de todas as raças, credos e partidos políticos, dizerem o máximo – clara e inequivocamente”, sublinha.

Barack Obama, que durante os seus mandatos enfrentou várias tragédias idênticas, alerta que sem uma lei de posse e compra de armas mais restrita as mortes vão continuar a acontecer nas ruas da América.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a discursar esta segunda-feira sobre o tema, condenando a “supremacia branca” e elencando quatro medidas para evitar a repetição de atos deste género. As medidas são apresentadas depois de dois candidatos democratas à presidência dos EUA, Beto O'Rourke e Pete Buttigieg, considerem as políticas anti-emigração de Trump como uma das motivações para o tiroteio.

“A uma só voz, a nossa nação tem de condenar o racismo, o fanatismo e a supremacia branca. Estas ideologias sinistras têm de ser derrotadas. Não há lugar na América para o ódio, que distorce a mente, devasta o coração e devora alma”, disse o Presidente, que falou num “crime contra a Humanidade”.

Um ataque ocorrido no sábado em El Paso, no Texas, provocou a morte a 22 pessoas. O suspeito, Patrick Crusius de 21 anos, foi detido e, antes do tiroteio numa loja da cadeia Walmart, terá publicado na internet um manifesto racista e anti-imigração.

Apenas 13 horas depois, outro homem armado matou nove pessoas na baixa da cidade de Dayton, no estado do Ohio. O suspeito foi identificado como sendo Connor Betts, de 24 anos. Entre as vítimas está a irmã do atirador. Os motivos ainda não são conhecidos.