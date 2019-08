Novo campeão do mundo de lançamento de peso é português

Miguel Monteiro sagrou-se campeão do mundo de lançamento de peso no campeonato que decorreu em Nottwil, na Suíça. Solange Martins é a nova vice-campeã do mundo de 1.500 metros.

Os dois jovens, naturais de Mangualde, pertencem à equipa de cinco medalhados portugueses neste campeonato de atletismo em desporto adaptado, que decorreu entre 1 e 4 de agosto.

Miguel Monteiro tem 18 anos. Conquistou a medalha de ouro no lançamento do peso F40. Solange Martins tem 13 anos e é medalha de prata nos 1500m T20. Chegaram na segunda-feira à sua terra natal, onde os aguardavam muitos amigos e familiares.

“Não são campeões de Mangualde, são campeões do mundo”, defende Duarte Amaral, de 78 anos, que esperou até às 22h00 para abraçar os atletas da sua terra.

Apesar do notório apoio local, a mãe de Miguel, Isabel Marques (48 anos) refere que o filho não teve o destaque mediático que gostaria de ver.

“Já estamos habituados. Campeão do mundo, mas este domingo só se falou de futebol. Contamos com o apoio local, dos amigos, mas a nível nacional nada. Tivemos uma mensagem do secretário de Estado do Desporto, que é de Viseu. Já não é mau”, lamenta, em declarações à Renascença.