Vitória de Setúbal "pesca" avançado no Racing de Avellaneda

O Vitória de Setúbal anunciou, esta terça-feira, que garantiu o empréstimo de Brian Mansilla junto do Racing de Avellaneda.

O avançado argentino, de 22 anos, que joga preferencialmente a extremo-esquerdo, mas está ambientado a todas as posições de ataque, vai rodar no Bonfim até ao final da temporada. Mansilla é o novo camisola "22" do Vitória de Setúbal.

Na última época, Mansilla passou a primeira metade da época no Racing, tendo contribuído para a posterior conquista do campeonato da Argentina com quatro jogos. Na segunda metade, representou o Gimnasia, por empréstimo, tendo feito nove jogos.