Ventspils ou Jeunesse-Esch? Ivo Vieira escolhe adversário mais difícil

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, espera mais dificuldades na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, frente ao Ventspils, depois de ter eliminado o Jeunesse-Esch, do Luxemburgo.

"Conseguimos ultrapassar a eliminatória com muito mérito, apesar do bloco muito baixo. Este vai ser diferente. Temos de estar preparados, queremos dar uma resposta para os objetivos que queremos, que é ganhar, sabendo que o grau de dificuldade vai aumentar, será um jogo mais competitivo do que o Jeunesse-Esch", começou por dizer em conferência de imprensa.

O técnico da equipa vitoriana falou aos jornalistas ainda antes de viajar para a Letónia, onde defrontará na quinta-feira o Ventspils, que deixou fugir o título nacional na última temporada para o Riga FC. Ainda assim, Ivo elogia os jogadores da equipa adversária.

"Têm jogadores rápidos na frente, um ponta-de-lança muito alto que segura bem a bola e dois homens de meio-campo que são bons executantes. Temos de nos preparar bem", adicionou.

Foco igual em todas as provas

Um dia depois de ter eliminado o Feirense da Taça da Liga, Ivo Vieira diz que a equipa está concentrado em todas as partidas, independentemente da competição.

"Viu-se ontem [contra o Feirense], que o nosso espirito foi o mesmo, qualquer que seja a competição. O jogo mais importante, neste momento, é o de quinta, e temos de encaar cada jogo com seriedade", remata.