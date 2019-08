Leonardo Jardim empresta Pelé a José Gomes

O Reading, treinado pelo português José Gomes, garantiu a contratação de Pelé, por empréstimo do Mónaco, do também português Leonardo Jardim.

No site oficial, os ingleses comunicaram que a cedência do médio-defensivo luso-guineense, de 27 anos, é válida até ao final da temporada.

Esta será a segunda experiência de Pelé no Championship, segundo escalão do futebol inglês. Na segunda metade da temporada passada, o jogador formado no Belenenses foi emprestado ao Nottingham Forest.

Também esta terça-feira, o Mónaco confirmou a aquisição de Rubén Aguilar ao Montpellier. O lateral-direito francês, de 26 anos, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2024.