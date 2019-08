Koscielny reforça Bordéus de Paulo Sousa

Koscielny vai ser reforço do eixo da defesa do Bordéus, orientado por Paulo Sousa, a troco de cinco milhões de euros, segundo avança a "Sky Sports".

O defesa-central de 33 anos vai deixar o Arsenal envolto em polémica. Capitão há várias temporadas, Koscielny recusou viajar com o resto do plantel para o estágio nos Estados Unidos da América, para forçar a saída dos "gunners".

Apesar de ter contrato por mais uma temporada, Koscielny terá ficado descontente que o clube inglês não permitiu a desvinculação e a transferência a custo-zero. O Arsenal lamentou a atitude do capitão, em comunicado.

"Estamos muito desiludidos com a atitude do Laurent [Koscielny], que vai contra as instruções que lhe demos. Esperamos resolver este assunto e não vamos prestar mais declarações, neste momento", pode ler-se.

Koscielny está no clube desde 2010. Na época passada fez 29 jogos pelos "gunners". No total, somou 353 jogos pelo emblema de Londres, e venceu cinco troféus: três Taças e duas Supertaças.