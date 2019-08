Esteve associado ao FC Porto, mas Koubek é reforço do Augsburgo

O Augsburgo anunciou a contratação do guarda-redes checo Tomas Koubek, proveniente do Rennes. O guardião de 26 anos esteve associado ao FC Porto, mas acaba por rumar ao futebol alemão, depois dos dragões já terem assegurado a contratação de Marchesín.

Depois de duas temporadas no clube francês, Koubek deixa o Rennes, após perdida a Supertaça, no último sábado, para o Paris Saint-Germain.

O guarda-redes chegou mesmo a ser negociado pelo FC Porto, como confirmou o próprio presidente do emblema francês, que criticou a atitude dos dragões: "Koubek foi abordado pelo FC Porto, mas o clube está a fazer um jogo um pouco peculiar com ele. Nem atam, nem desatam"

Em declarações reproduzidas nos meios oficiais do clube, o internacional pela República Checa mostrou-se satisfeito com a mudança.

"Estou ansioso pelo novo desafio na Bundesliga. Estou muito grato pela oportunidade que me dão de me provar neste campeonato, e quero retribuir a confiança com boas exibições", rematou.