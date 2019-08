Edgar Ié junta-se a Ivanildo e João Pereira no Trabzonspor

O Trabzonspor, da Turquia, anunciou, esta terça-feira, a contratação do português Edgar Ié ao Lille.

O central, de 25 anos, foi incluído no negócio por Yusuf Yazici, que fez o caminho contrário por 16,5 milhões de euros. O negócio pode chegar aos 17,5 milhões, caso o médio internacional turco, de 22 anos, chegue aos 25 jogos oficiais ao serviço dos "dogues".

Formado entre Sporting e Barcelona, Edgar Ié rumou ao Lille na época 2017/18. Nessa primeira temporada, foi indiscutível no centro da defesa da equipa francesa, no entanto, na última época, com a chegada do compatriota José Fonte ao clube, perdeu espaço. Em janeiro, foi emprestado ao Nantes, mas também não conseguiu evidenciar-se. Agora, ruma ao Trabzonspor em definitivo.

Na Turquia, o internacional português encontra-se com dois portugueses: o também central Ivanildo Fernandes, emprestado pelo Sporting, e o lateral-direito João Pereira, que também passou por Alvalade.