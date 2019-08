Cancelo já está em Inglaterra para assinar pelo Manchester City

João Cancelo já está em solo inglês para assinar contrato com o Manchester City, garante a "Sky Sports".

De acordo com a publicação, o acordo com a Juventus já estará fechado e será oficializado ainda esta terça-feira, a troco de 30 milhões de euros e Danilo Luiz, que assinará pela "Vecchia Signora".

O lateral-direito de 25 anos prepara-se para se estrear num novo campeonato, depois de passagens pelo Benfica, Valência, Inter de Milão e Juventus.

Cancelo vai reencontrar Bernardo Silva no Manchester City, colega de formação nas águias. Já Danilo vai voltar a jogar com Alex Sandro, com quem partilhou balneário no Santos e FC Porto.