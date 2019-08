Bojan rescinde com o Stoke

O Stoke City anunciou a desvinculação com o espanhol Bojan Krkic, que representava o clube desde 2014.

O avançado internacional espanhol deverá agora cruzar o Atlântico e assinar pelo Montreal Impact, do Canadá, que disputa a MLS. Bojan chegou a estar associado ao Vitória de Guimarães neste defeso.

Aos 28 anos de idade, Bojan apontou 16 golos em 85 jogos disputados pelo Stoke City. Durante as quatro temporadas de contrato, chegou a ser emprestado em duas ocasiões: ao Mainz, durante a segunda metade da temporada 2016/17, e ao Aláves, na segunda metade de 2017/18.

Na última temporada, disputou 23 jogos com a camisola dos "Potters". Bojan chegou a ser um dos jogadores mais promissores do Barcelona, onde disputou quatro temporadas na equipa principal, com 41 golos apontados em 163 jogos.

Antes de chegar ao Stoke City, passou ainda pela Roma, AS Milan e Ajax.