Gabriel lesiona-se no dérbi e volta a parar cinco semanas

Gabriel lesionou-se na Supertaça Cândido de Oliveira e é baixa no Benfica para as próximas quatro a cinco semanas, segundo escreve o jornal "A Bola".

O médio brasileiro de 25 anos saiu aos 82 minutos da partida frente ao Sporting, com queixas no joelho, e os exames médicos realizados na segunda-feira mostraram uma lesão no menisco do joelho direito, que obrigará o médio a parar entre quatro a cinco semanas. Entre outras partidas, Gabriel é baixa para o clássico frente ao FC Porto.

Gabriel lesionou-se na última temporada com gravidade, em abril, também no dérbi contra o Sporting, na meia-final da Taça de Portugal. Nessa altura, sofreu uma entorse no outro joelho, o esquerdo, com lesão no ligamento lateral interno, o que o obrigou a parar durante o resto da temporada.