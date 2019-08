Dragões-marinhos-folhosos. Conheça os novos inquilinos do Oceanário de Lisboa

São parecidos com cavalos-marinhos e considerados mestres da camuflagem. Dragões-marinhos-folhosos são os novos inquilinos do Oceanário de Lisboa.



Este peixe, com apêndices em forma de folha ao longo do corpo, que o tornam parecido com algas, pode ser encontrado no aquário dedicado aos dragões-marinhos integrado na Galeria do Sul.

Os dragões-marinhos-folhosos são naturais do sul da Austrália e vivem perto de macroalgas e pradarias marinhas. O seu habitat está ameaçado por atividades humanas e pelo desenvolvimento costeiro, como a poluição e descargas de efluentes.

“Dar a conhecer esta espécie endémica da Austrália e, por isso, inacessível ao olhar do cidadão-comum, promove a sensibilização dos visitantes para a biodiversidade marinha e para a fragilidade dos ecossistemas”, afirma Núria Baylina, curadora e diretora de Conservação do Oceanário, em comunicado.

Apesar desta espécie estar classificada como ‘pouco preocupante’ na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, “os dados existentes apontam para um declínio das populações desta espécie principalmente devido à perda e degradação dos habitats costeiros, mas também devido à sua pesca acidental”, sublinha Núria Baylina.