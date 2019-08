Sporting regressa a Alcochete horas após a goleada na Supertaça

O plantel do Sporting voltou aos treinos, esta segunda-feira, apenas algumas horas após a goleada sofrida frente ao Benfica, por 5-0, na Supertaça Cândido de Oliveira.

Os titulares do jogo de ontem realizaram apenas trabalho de recuperação, e os restantes treinaram normalmente no relvado.



No boletim clínico, Jovane Cabral, realizou apenas tratamento da lesão na coxa esquerda, enquanto que Rosier e Ristovski treinaram de forma condicionada no relvado.

Rodrigo Battaglia já está em Portugal, e prossegue no cumprimento do plano de recuperação da grave lesão contraída na época passada, tendo estado também no relvado.

O plantel está de folga nos próximo dois dias, e regressa aos treinos na quinta-feira, às 10h30.