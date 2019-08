Rui Barreiro: "Não é altura para pôr tudo em causa no Sporting"

Rui Barreiro considera que este não é o momento para questionar todo o trabalho do Sporting para a nova época.

Soaram as campainhas de alerta no Sporting, depois da goleada sofrida diante do Benfica, a uma semana do arranque do campeonato. Os 5-0 na Supertaça, depois de uma pré-época sem qualquer vitória, agravam os sinais de preocupação em Alvalade. Apesar do cenário pouco favorável a Marcel Keizer, Rui Barreiro entende que "não é altura para pôr tudo em causa no Sporting".

Em entrevista a Bola Branca, o antigo conselheiro leonino recorda que "não é fã" do treinador holandês, mas sublinha que Keizer "está a fazer a primeira pré-época" ao serviço dos leões e que tem direito ao "beneficio da dúvida".

Tanto o treinador, como os jogadores "devem aprender com os erros e devem trabalhar mais" e Rui Barreiro espera que consigam dar "uma verdadeira resposta" no jogo com o Marítimo, na primeira jornada do campeonato.