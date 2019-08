Manuel José avisa Keizer: "A contestação vai começar"

Manuel José acredita que a paz terminou para Marcel Keizer, no Sporting, depois de uma derrota (5-0) frente ao Benfica, na Supertaça, que vai deixar marca.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo treinador de Sporting lembra que "perder 5-0 com o Benfica não é perder 5-0 com o Bayern Munique ou o Manchester United" ou outro clube de grande poderio europeu.

"É com o Benfica, que é o principal rival, o rival da cidade. Pode deixar mossa em termos futuros e vai, de certeza, começar a levantar-se problemas, porque a cabeça do treinador é que fica sempre no cepo quando isto acontece e a contestação vai começar", afirma.

Cenário difícil com eventual saída de Bruno Fernandes

Manuel José entende que, apesar da entrega ao jogo, Bruno Fernandes deu, na Supertaça, sinais de que as notícias do mercado podem, afinal, ter impacto no seu rendimento. O antigo treinador leonino recorda que, no início da segunda parte, "não saía uma coisa bem" ao médio, "que era um jogador tenso, nervoso, ansioso".

"Isto tem sido um romance, um folhetim tremendo, e mexe com o inconsciente de um jogador. Ele estava claramente afetado, mas é de campeão, porque na segunda parte correu muito mais do que na primeira, quanto mais golos o Sporting sofria, mais ele corria, mais ele queria chegar à frente, mais ele queria fazer as coisas bem feitas, o que demonstra que tem caráter e personalidade."

Para Manuel José, para quem o internacional português "foi nestes últimos dois anos o jogador mais importante do Sporting", não há dúvidas: "Se o Bruno Fernandes se for embora, o Sporting ficará muito mais fragilizado e pode agudizar as coisas."