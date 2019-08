Dirigente do Sporting diz ter sido agredido por 15 adeptos do Benfica

O diretor geral das modalidades do Sporting, Miguel Albuquerque, descreveu, na madrugada desta segunda-feira, as agressões de que terá sido alvo, por parte de um grupo de adeptos do Benfica.

"No final do jogo da Supertaça de Futebol, no Estádio do Algarve e quando me dirigia para o meu carro, fui cobardemente atacado por cerca de 15 adeptos do Benfica devidamente identificados com camisola desse clube, que ao me reconhecerem avançaram em grupo desferindo vários murros na cabeça, socos e pontapés", contou Albuquerque, no Facebook, em que lamentou o "ato cobarde de gente sem escrúpulos".

Relato que corrobora a versão dos factos adiantada pelo presidente do Sporting, Frederico Varandas, que no domingo tinha denunciado as agressões e revelara que Albuquerque tinha ido parar ao hospital.