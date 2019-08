Bruno Fernandes: "Momento de baixar a cabeça e pensar nos erros que cometemos"

Bruno Fernandes não escondeu a desilusão pela goleada (5-0) sofrida diante do Benfica, na Supertaça, em mensagem aos adeptos do Sporting, no Instagram.

"Não é momento para muitas palavras, não é momento de levantar a cabeça, é momento de baixar a cabeça e pensar nos erros que cometemos e que nunca mais os devemos voltar a cometer", escreveu.

Bruno Fernandes agradeceu o apoio dos adeptos e pediu desculoa "a todos aqueles que se deslocaram" ao Estádio Algarve e que apoiaram a equipa leonina desde casa.

"É o momento de pensar o que fez com que ganhássemos as taças que ganhámos o ano passado e que a união e companheirismo que tivemos nos levou a essas conquistas", completou o capitão do Sporting.