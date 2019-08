Uribe quer seguir as pisadas de James e Falcao no FC Porto

Matheus Uribe sonha seguir o exemplo de colombianos como James Rodríguez e Radamel Falcao e deixar marca no FC Porto.

O médio internacional "cafetero" foi confirmado como reforço do FC Porto, esta segunda-feira. Em entrevista ao site oficial do clube, assumiu que pediu conselhos e espera seguir as pisadas dos compatriotas.

"Os jogadores colombianos têm passado pelo FC Porto e deixado marca. Falei com o James e com o Falcao sobre esta linda oportunidade e todos me falaram muito bem deste clube e desta cidade. Espero deixar também uma boa imagem no clube", declarou o jogador, de 28 anos.

Uribe admitiu estar "muito feliz" por se juntar ao FC Porto, "um sonho que se está a cumprir", e espera "agradecer ao clube pela oportunidade", dando "tudo em cada jogo": "Espero estar à altura do que representa este clube, que é um grande da Europa."

O colombiano espera adaptar-se "o mais rapidamente possível e ajudar o FC Porto em todas as competições", nomeadamente no acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, "um objetivo muito importante".

"Estarei à disposição do treinador para o que for preciso, procurando adaptar-me o mais rapidamente possível ao grupo", afiançou.